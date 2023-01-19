«هاتريك أزرق» في «خليجي 3» يهدي الكويت الكأس إلى الأبد

حفلت النسخة الثالثة في بطولات كأس الخليج العربي، التي أقيمت في الكويت عام 1974، بنجاح المنتخب الكويتي المستضيف في انتزاع اللقب للمرة الثالثة على التوالي، في تتويج كان كافياً لمنح «الأزرق» الاحتفاظ بالكأس إلى «الأبد». وسجلت نسخة 1974 مشاركة ستة منتخبات، ليتم في هذه البطولة، وللمرة الأولى، اعتماد دورٍ تمهيدي بنظام دوري المجموعات، بعد أن وزعت المنتخبات الستة على مجموعتين.

واستهل المنتخب الكويتي مشواره بانتصار عريض على منتخب عمان بخماسية نظيفة، قبل أن يتبعها بالفوز على قطر بهدف نظيف، ليتأهل «الأزرق» للدور نصف النهائي كمتصدر عن مجموعته الأولى، ويضرب موعداً في المربع الذهبي أمام الإمارات في مباراة واصل خلالها الكويتيون زحفهم القوي نحو اللقب بتسجيلهم انتصاراً عريضاً على «الأبيض» الإماراتي بسداسية نظيفة.

وفي النهائي لم يكتف المنتخب الكويتي بانتزاع اللقب عقب الفوز على السعودية برباعية نظيفة فحسب، بل حقق رقماً بقي صامداً لـ35 عاماً، بالتتويج دون أن تستقبل شباكه أي هدف.