برانكو: نسعى لكسر حاجز خسارة النهائي أمام المستضيف

قال المدير الفني لمنتخب عمان، برانكو إيفانكوفيتش، إنه يتطلع لحسم اللقب أمام العراق في المواجهة التي ستجمعهما مساء اليوم في نهائي «خليجي 25»، مشيراً إلى أن فريقه يسعى لكسر حاجز خسارة النهائي أمام الفريق المستضيف للبطولة.

وقال برانكو في مؤتمر صحافي، أمس: «فخور باللاعبين لوصولنا إلى النهائي، لم يكن أمراً سهلاً، متشوقون للعب أمام مدرجات ممتلئة، المنتخب العراقي قوي جداً على أرضه ووسط جمهوره، وهدفنا أيضاً الفوز، أتوقعها مباراة صعبة، ولكني أثق باللاعبين. اللاعبون جاهزون».

وتابع برانكو: «ليس لدينا غيابات سوى الظهيرين، واللاعبون مستعدون جيداً. المباراة الأولى كان بها تحفظ، نقطة خير من الخسارة، وفي النهاية التعادل كان مرضياً للطرفين، مباراة اليوم ستكون مختلفة، وجاهزون لكل الاحتمالات، وأتمنى حسم اللقاء في الوقت الأصلي مثل مباراة البحرين، واللعب أمام جمهور كبير يمثل حافزاً لنا، وهدفنا الفوز».

وأضاف: «النهائيات تلعب لتحقيق الألقاب، وصولنا إلى النهائي أمر جيد، ولكن التاريخ يذكر الفائزين بالألقاب، مع احترامي لكل المنتخبات، منتخبي هو الأفضل، واجهنا العراق ثلاث مرات، وجميعها مختلفة». وأردف: «أحاول كسر قاعدة الخسارة أمام المستضيف في النهائي، شعرنا بكرم العراقيين، وحفاوة استقبالهم، واللعب أمام الجمهور متعة، من حقهم دعم منتخبهم، ووجودهم سيحفز لاعبينا».