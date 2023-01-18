فريق الأولمبياد الخاص للكرة الموحدة للسيدات يعسكر في اليابان

يتوجه فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم الموحدة للسيدات بعد غدٍ (الجمعة)، إلى اليابان للمشاركة في معسكر تدريبي لمدة أسبوع، استعداداً للألعاب العالمية «برلين 2023». يضم الفريق 16 لاعبة، منهن سِتْ لاعبات من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، وخمس لاعبات من الشركاء الموحدين، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري للفريق.

ويستعد الأولمبياد الخاص الإماراتي تحت شعار «الطريق إلى برلين»، للمشاركة في «برلين 2023» بأحد أكبر الوفود من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتكوّن من 75 لاعباً من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية و32 شريكاً موحداً، بالإضافة إلى الجهازين الإداري والفني المصاحبين للوفد.

وقال المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي: «نشجع كل المشاركات الدولية للاعبينا حرصاً منا على استمرار الإرث العالمي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019، ففي مشاركاتهم استمرار لمسيرة تنمية أصحاب الهمم، واستمرار للتعاون الدولي الذي وصل ذروته في 2019، وستدعم مشاركة فريقنا لكرة القدم الموحدة للسيدات في المعسكر التدريبي في اليابان نشر ثقافة الدمج المجتمعي لهذه الشريحة المهمة في مجتمعنا، وستؤصل ممارسة الرياضة بين أصحاب الهمم.»

يقوم بتنظيم المعسكر كل من اتحاد الإمارات لكرة القدم، والاتحاد الياباني لكرة القدم، واتحاد كرة القدم الياباني للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في مجال كرة القدم، ومركز اليابان الدولي للتعاون، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وذلك بهدف ترقية المهارات الفنية للاعبين من أصحاب الهمم في الإمارات واليابان، ولترسيخ العلاقات بين البلدين في القطاع الرياضي بصفة عامة.

يُذكر أن منتخب الإمارات الموحد لكرة القدم للسيدات التابع للأولمبياد الخاص الإماراتي قد حقق إنجازات مشرفة خلال مشاركته في كأس الأولمبياد الخاص الموحد في ديترويت 2022، حيث حصد الميدالية الفضية ضمن مجموعته.