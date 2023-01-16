البحرين وعمان.. قمة بين آخر بطلين

تجمع المواجهة الثانية مساء اليوم ضمن نصف نهائي «خليجي 25»، بين آخر بطلين، المنتخب البحريني المتوج بـ«خليجي 24»، والمنتخب العماني «بطل خليجي 23»، وذلك في الساعة الـ21:15 على ملعب الميناء الدولي بمدينة البصرة العراقية المستضيفة للبطولة.

ويسعى «الأحمر البحريني» إلى الاستمرار في طريق تحقيق لقبه الثاني على التوالي، بينما يحدو الأمل المنتخب العُماني في حصد لقبه الثالث في تاريخ البطولة بعد عامي 2009 و2017. وتشكل عُمان عقدة مستعصية للمنتخب البحريني الذي لم يحقق الفوز على عمان منذ 19 سنة في كأس الخليج، إذ يعود آخر فوز بحريني على عمان إلى الدورة الـ16 بالكويت سنة 2004، وكان الفوز 1-0 في يناير من ذلك العام. وآخر فوز حققه البحرين على عمان في كل البطولات، يعود إلى العام 2010 في كأس العرب.

وكانت آخر مباراة بينهما في كأس العرب التي أقيمت في قطر مطلع العام الماضي، وفاز المنتخب العماني 3-صفر. ودخل البحرين البطولة بقوة، وتصدر المجموعة الثانية بسبع نقاط، بينما حسم عمان تأهله وصيفاً للمجموعة الأولى، بعد الفوز على السعودية في الجولة الثالثة 2-1. ويراهن على بعض الأسماء المميزة، بينهم حارب السعدي صاحب هدف الفوز على «الأخضر»، بينما في المقابل، يتألق في صفوف البحرين مجموعة من الأسماء، بينها حميدان وعبدالله يوسف. يذكر أن اللجنة الفنية للبطولة قررت السماح باستبدال لاعب سادس حال وصول مباريات الأدوار النهائية إلى وقت إضافي.