رمسة خليجي 25

صالح

لاحظ مراقبون أن اللاعب البديل بمنتخب الإمارات لكرة القدم، علي صالح، بدا متوتراً لحظة استعداده لدخول الملعب، خلال مباراة المنتخب أمام قطر في الجولة الأخيرة من الدور الأول لكأس الخليج المقامة حالياً في البصرة، بعدما قرر المدرب الدفع به في الشوط الثاني بدلاً من اللاعب كايو كانيدو.

توديع

يستعد أحد المدربين الأجانب الذين ظهروا في «خليجي 25» بالعراق لترك منصبه، لعدم نجاحه في التأهل للدور نصف النهائي، وتوديع البطولة من الدور الأول، رغم أنه كان من المرشحين للمنافسة على اللقب، إذ اتفق المسؤولون في الاتحاد المعني بالمنتخب على إقالة المدرب لتواضع مستواه.

ترشيح

برز اسم المدرب الوطني، عبدالعزيز العنبري، على منصّات التواصل الاجتماعي، ليكون مرشحاً لخلافة المدرب الأرجنتيني أروابارينا في قيادة المنتخب الوطني، إذ يرى مشجعون أنه من الأفضل منح الفرصة لمدرب وطني، وتوفير آلاف الدولارات التي يتقاضاها المدرب الحالي، الذي لم يترك أي بصمة تُذكر، حسب ما ذكروا.

تصريحات

لاحظ مراقبون قيام أكثر من لاعب بمنتخب الإمارات بالتحدث إلى وسائل الإعلام عقب مباراة قطر، بعد انتقادات طالت المنتخب ولاعبيه بعدم خروج اللاعبين للتحدث إلى وسائل الإعلام وتوضيح ما حدث للمنتخب في كأس الخليج.

جمهور

الحضور الكبير للجمهور العراقي في المباريات الأخيرة لـ«خليجي 25» المقامة حالياً في البصرة، أعطى البطولة زخماً إيجابياً كبيراً، بعدما انتقد مراقبون المستوى الفني للبطولة ووصفوها بأنها دون الطموح المنشود.