«الإمارات الدولية للدراجات المائية» تنطلق في «كاسر الأمواج» اليوم

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية في أول لوحة لبطولة رياضية بحرية تنطلق هذا الموسم ضمن أجندة النادي البحري.

وذكر بيان صحافي: «تعود عجلة الدراجات المائية للدوران بقوة عبر سلسلة من الجولات تنطلق في أكثر من إمارة وبتنظيم الأندية البحرية، وإشراف ومتابعة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية لهذه البطولة التي تعود إلى تسعينات القرن الماضي كي تكون إحدى أقدم المنافسات الرياضية في هذا الجانب، والتي اشتهرت وتوسعت بشكل كبير في فئاتها وقوانينها، بالإضافة إلى حمل الصبغة والاعتراف الدولي بنتائجها ضمن التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للرياضات البحرية».

وتنطلق المنافسة على مرحلتين مع انطلاق 11 فئة مختلفة ضمن المنافسة، وتنطلق في تمام الثامنة صباحاً التجارب الحرة لكل الدراجات المشاركة والفئات، ثم تبدأ المرحلة الصباحية في تمام الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مع انطلاق فئة واقف جي بي 1، وبعدها فئة جالس جي بي2، واقف جي بي 2، جالس جي بي 2، واقف ناشئين 3.1، واقف ناشئين 3.2، واقف ناشئين 3.3، جالس جي بي 4، فئة المخضرمين وفئة جالس جي بي 1. ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من الدراجات والمحترفين في المنافسة قد يتجاوز الـ60 دراجة في كل فئات البطولة.