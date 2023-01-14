نجوم كرة القدم العالمية يخطفون الأنظار في بطولة الشارقة للبادل تنس (صور)

نسخة "نجوم كرة القدم" تقام على هامش البطولة الدولية للفوت جولف

أربع فرق تتأهل للعب على لقب "الشارقة للبادل" غداً السبت

الفريق المتوَّج في مواجهة مع الثنائي الفائز بلقب البطولة المحلية



تأهلت أربع فرق للدور نصف النهائي لبطولة الشارقة للبادل تنس، والتي يلعب فيها كل من الثنائي توتي وآنوني، وماركولين وسيدورف، والثنائي أودو وبروكي، وديدا وكوستاكورتا، حيث تقام منافسات اليوم الثاني والأخير اليوم السبت، والتي تتضمن مواجهة الفريقين الصاعدين إلى الدور نصف النهائي، ثم تأتي المواجهة النهائية التي تحدد الفائز بلقب البطولة، للعب ودياً مع الفريق الفائز بلقب البطولة المحلية.

وضمت منافسات اليوم الأول من البطولة التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أربع مواجهات، تقابل فيها كل من الثنائي توتي – آنوني، ونظيره الثنائي ماركولين – سيدورف، فيما تقابل في الثنائي أودو – بروكي، مع نظيره ديدا – كوستاكورتا، والتقى الفريق الذي ضم سينيوري -إيرانيو بنظيره الثنائي أنتونيني – زاكاردو.

وحظيت مواجهات الجولة الأولى من نسخة "نجوم كرة القدم" لبطولة الشارقة للبادل، التي تقام على هامش بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف، بمشاركة 16 نجماً من أبطال كرة القدم الدوليين السابقين في منتجع وسبا شيراتون الشارقة، حماساً كبيراً من الجمهور وضيوف الشارقة، الذين يزورون الإمارة للمشاركة في البطولة، والاطلاع على معالمها، ومشاركة معجبيهم على مختلف حسابات التواصل الاجتماعي تجربتهم خلال فترة البطولة، التي تسعى إلى الترويج لإمارة الشارقة كوجهة عالمية تحتضن كبرى الفعاليات وبمعايير عالية المستوى، لترسخ بذلك مكانتها على خارطة السياحة العالمية في مختلف المجالات، مثل الرياضة واللياقة والمغامرات.