الشارقة وشباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس اليد

تأهل فريقا اليد في ناديي الشارقة وشباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة، وذلك رغم خسارة "الملك" أمام مستضيفه الجزيرة بنتيجة (29-25)، وعودة "فرسان دبي" بانتصارٍ صعب من صالة العين جاء بفارق هدف وحيد وبنتيجة (25-24)، في مباراتين أقيمتا لحساب الجولة الختامية من الدور التمهيدي للمسابقة.



وتشاركت فرق الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة صدارة المجموعة الثانية برصيد سبعة نقاط لكل منها، قبل أن يلعب فارق الأهداف في المواجهات المباشرة دور الفيصل بمنح "الملك" زعامة المجموعة الثانية، و"فرسان دبي" مركز الوصافة.



وفرط الشارقة بفرصة انهاء الشوط الأول متفوقا على الجزيرة بواقع (13-12)، بعد شوط ثاني نجح خلاله الجزيرة في التفوق من حيث الأداء والنتيجة والفوز بالمباراة (29-25).

بدوره انهى فريق شباب الأهلي الشوط الأول متفوقاً على العين بفارق الهدفين وبنتيجة (13-11)، في فارق سمح لـ "فرسان دبي" الصمود بوجه الصحوة المتأخرة للاعبي "الزعيم" خلال مجريات الشوط الثاني، والخروج بنتيجة الفوز (25-24).