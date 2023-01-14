226 سائقاً في «هانكوك 24 ساعة» على حلبة «دبي أوتودروم»

ينطلق عند الثالثة من عصر اليوم السباق الرئيس من النسخة 18 من تحدي «هانكوك دبي 24 ساعة» للسيارات السريعة، الذي يقام في حلبة «دبي أوتودروم» تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويشارك في السباق 60 فريقاً يقودون 54 نوعاً مختلفاً من أقوى السيارات العالمية من فئات «جي تي إكس» و«جي تي 3» و«تي سي آر»، تتقدمها سيارات فيراري، ومرسيدس، وأودي، وبورش، وبي إم دبليو، يتنافسون على مدار 24 ساعة متواصلة بواقع أربعة سائقين في كل سيارة، إذ سيتم الإعلان عن الفائز في نهاية السباق مساء الأحد.

ويتنافس 226 سائقاً من أفضل السائقين في العالم يمثلون 33 جنسية مختلفة من جميع قارات العالم، يتقدمهم الأسطورة فلانتينو روسي، والبطل العالمي ماكسيم مارتن، وبطل العالم للسيارات لعام 2012 روب هوف، وشون جيلايل، والبريطاني تيم وايت. وأجرى المتسابقون خلال اليومين الماضيين تجارب الأداء استعداداً للمشاركة في السباق، كما أقيمت أمس منافسات الأدوار التأهيلية داخل حلبة أوتودروم، فيما قادت سيارات شرطة دبي الفارهة موكب السيارات المشاركة في السباق والتي طافت شوارع دبي في موكب استعراضي من الحلبة وصولاً إلى مركز «فيرست أفينو مول» الموجود في «موتور سيتي»، حيث تابعتها أعداد كبيرة من الجماهير الموجودة في مركز التسوق والشوارع المحيطة به.