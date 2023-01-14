افتتاح «مغامرات السماء» في الشارقة

افتتح الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، نادي «مغامرات السماء» بمنطقة الفايه، كأول نادٍ في الإمارات للطيران الشراعي «بدون محرك».

وشهد حفل الافتتاح الشيخ محمد بن راشد المعلا، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية نصر النيادي، ونائب رئيس الاتحاد يوسف حسن الحمادي، والأمين العام للاتحاد محمد يوسف، والمدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أحمد عبيد.

وتابع الشيخ خالد بن عصام القاسمي، عرضاً فنياً للطائرات اللاسلكية قدمه بطل العالم طارق السعدي وزميلاه ناصر الشامسي وعبدالله جاسم، كما تفقد أقسام النادي، إذ قدم المسؤولون شرحاً مستفيضاً حول العمل بالأقسام والأجهزة المساعدة في تعليم المغامرين الجدد، وعوامل الأمن والسلامة بالنادي للحفاظ على سلامة المتسابقين.

وأعرب القاسمي عن سعادته باحتضان الشارقة لأول نادٍ للطيران الشراعي في الدولة، وفق أعلى معايير الأنظمة والجودة العالمية والوسائل التي تساعد المدربين على توفير عوامل الأمن والسلامة للطيارين القدامى أو الجدد على حد سواء.

وقال في تصريحات صحافية: «إن الرياضات الجوية عامة والطيران الشراعي خاصة استقطبت شريحة كبيرة من الشباب في الإمارات والمنطقة، ورغم أن الاهتمام جاء متأخراً نسبياً فإننا ندرس مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية استضافة بطولة عالمية من هذا النوع من الرياضات، لأنها تستهوي قطاعاً كبيراً من الرياضيين».

وحول استضافة إمارة الشارقة للنسخة الرابعة من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي، قال: «هذه النسخة تؤكد أن البطولة تنمو وتتطور باستمرار من سنة إلى أخرى سواء بعدد المشاركين أو الجوانب الفنية، وهذا يعطينا مؤشراً لتوافر الكوادر الوطنية القادرة على تنظيم كبريات البطولات»، معرباً عن أمله في أن تخرج البطولة بصورة رائعة.

من جهته، أشاد الشيخ محمد بن راشد المعلا، بإنشاء أول نادٍ مرخص للطيران الشراعي بالدولة، وهو أحد أقطاب وعشاق الرياضات الجوية وصاحب أول نادٍ للرياضات الجوية «الطائرات الشراعية بمحرك» في أم القيوين.

وقال «إنها خطوة موفقة للغاية، ونهنئ كل من أسهم في أن يرى هذا النادي النور لتلبية رغبات عشاق اللعبة»، مشيراً إلى أن الإعلان عن إشهار النادي يتزامن مع النسخة الرابعة من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي، التي حققت نجاحات رائعة في السنوات الماضية.

وقال عيسى هلال الحزامي، إن إشهار نادي مغامرات السماء أمنية قد تحققت لممارسي ومحبي وعشاق هذه الرياضة، ونحن لدينا النية لإنشاء نادٍ للرياضات الجوية في المستقبل القريب، ليصبح هناك تنوع في ممارسة كل الرياضات لاحتواء أكبر شريحة من الشباب.

وشدد رئيس مجلس الشارقة الرياضي على أن عودة بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي بعد توقف نحو عامين تعد نجاحاً في حد ذاتها، ونتمنى أن يستمتع الجمهور والمشاركون بهذه النسخة المثالية.