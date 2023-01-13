أروابارينا: عقدي مستمر ولن أستقيل

قال مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الارجنتيني أروبارينا إن "(الأبيض) يملك العديد من المواهب، لكن ينقصهم عمل كبير"، مشددا على أن اتحاد الكرة على دراية بالعمل الذي يقوم به مع المنتخب، وانه لن يدخر أي حهد في العمل على تطوير مستوى "الأبيض"، وإبراز المواهب الموجودة فيه. وقال أيضا إنه لن يستقيل من عمله، وأن "عقدي مستمر مع اتحاد الكرة"، وأنه يتفهم الغضب والإحباط في صفوف الجماهير، بعد المستوى المخيب والمتواضع الذي ظهر به "الأبيض" في البطولة الخليجية، والخروج مبكرا من الدور الأول.

وقال في تصريحات صحافية بعد وداع المنتخب مبكرا لـ"خليجي 25" بنقطة فقط عقب ختام الدور الأول: المنتخب لم يظهر بالمستوى المطلوب كما كنا نريد. قائلا إن الطموح كان كبيرا، لكن النتيجة لم تكن بالشكل الذي ارادوا.