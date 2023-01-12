آخر تحضيرات المنتخب القطري لمواجهة الأبيض الإماراتي

أجرى المنتخب القطري حصة تدريبة استعداداً لمواجهة المنتخب الوطني المقررة في الساعة 19:00 من مساء الجمعة على استاد مدينة البصرة ضمن ختام مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25".

وقاد البرتغالي برونو ميغيل الحصة التدريبية التي وضع فيها اللمسات الخططية التي يسعى لتنفيذها في مواجهة "الأبيض" بناء على مشاهدته في المباراتين الماضيتين أمام كل من البحرين والكويت على التوالي.

وركز البرتغالي على الجوانب الاستشفائية ومعالجة الأخطاء وتنفيذ الخطة التي سيعتمد عليها خلال المواجهة المصيرية التي يبحث فيها عن بطاقة التأهل.

وأكد المنسق الإعلامي للمنتخب القطري سعد سفر الكواري في تصريحات صحافية أن الجميع طوى صفحة المباراة الماضية أمام البحرين، وأن التركيز ينصب الآن على المواجهة المقبلة أمام المنتخب الإماراتي، وأن كل الأمور تسير على أفضل ما يرام، من أجل تحقيق المطلوب والفوز في اللقاء.

وأضاف "الخسارة أمام البحرين تجعل المنتخب القطري يدخل مواجهة الإمارات بتركيز وحرص على تقديم أفضل ما لديه والظهور بالصورة المطلوبة، وبالنسبة للياقة البدنية لم تكن هناك مشكلة ولا توجد أية إصابات وجميع اللاعبين بحالة جيدة، ولم تكن هناك تبديلات اضطرارية خلال المواجهة السابقة بسبب الضعف البدني، ولكن نستطيع أن نقول إن هذه كرة القدم في نهاية المطاف".

وختم الكواري تصريحاته: "اللاعبون سيخوضون مواجهة الإمارات دون ضغوط والجميع متأهب لتقديم أفضل ما لديه، ونتمنى لهم التوفيق في تقديم مباراة كبيرة والكرة في ملعبهم بالتركيز العالي والظفر ببطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من التحدي الخليجي".