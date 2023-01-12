رمسـة خليجي 25

استغراب

استغرب متابعون على «تويتر» تسرع العديد من الحسابات الرياضية ووسائل إعلام رسمية باعتماد خروج المنتخب من دور المجموعات لـ«خليجي 25» بشكل رسمي، عقب خسارته من الكويت، رغم أنه يمتلك حظوظاً في التأهل إلى نصف النهائي حال فوزه على قطر بفارق هدفين وخسارة الكويت من البحرين بأي نتيجة.

تفوق

اعتبر مدرب المنتخب القطري، البرتغالي بينييرو، أن خسارة «العنابي» جاءت نتيجة للتفوق البدني الواضح للمنتخب البحريني، خصوصاً أن «الأحمر» تفوق في غالبية الكرات المشتركة.

تشجيع

قال رياضيون إن حضور 50 ألف متفرج عراقي لمباراة «الأبيض» و«الأزرق» الكويتي أول من أمس، كانت مبادرة مميزة من الجماهير العراقية، وأضفت أجواء جميلة على المباريات التي لا يكون المنتخب العراقي طرفاً فيها.

أهداف

قال محللون رياضيون إن «خليجي 25» تميزت أهدافها حتى الآن بأنها جاءت من كرات ثابتة، ويتعلق الأمر بـ10 أهداف، ما يعكس الأسلوب الفني الذي تتبعه غالبية المنتخبات الخليجية، والتي تراهن أكثر على الكرات الثابتة للتسجيل.

تيغالي

كان مهاجم المنتخب الوطني، سبستيان تيغالي، اللاعب الوحيد الذي تحدث إلى الإعلام بعد خسارة «الأبيض» أمام الكويت، وبدا عليه التأثر، وتقدم بالاعتذار إلى جماهير المنتخب، واعداً بالتعويض في الفترة المقبلة.