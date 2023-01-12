حمد بن خليفة: «خليجي 26» في الكويت

أكد رئيس الاتحادين القطري والخليجي لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة، أن الكويت ستنظّم كأس الخليج العربي بنسختها الـ26، لافتاً إلى أنه سيتم التشاور مع الاتحادات الخليجية عن مدى إمكانية إقامتها أواخر العام الجاري.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «السياسة» الكويتية: «إن بطولة كأس الخليج العربي الـ26 ستقام في الكويت، وستتم مناقشة هذه الأمور مع رئيس اتحاد الكرة الكويتي، عبدالله الشاهين، إذ إن البطولة الحالية كانت من المفترض أن تقام في يناير 2022، وتغيّر توقيتها الى ما بعد كأس العالم الأخيرة في قطر، وكأس آسيا التي ستقام في يناير 2024».

وحول مدى إمكانية إقامة بطولتين بالعام ذاته أوضح: «الكويت جاهزة لاستضافة البطولة، وسيتم التشاور مع أعضاء الاتحادات الخليجية».