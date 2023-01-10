خليجي البصرة.. المنتخب يضعف حظوظه بالخسارة أمام الكويت

قلص المنتخب الوطني حظوظه في التأهل للدور الثاني من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بخسارته بهدف أمام نظيره الكويتي مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب الميناء في مدينة البصرة العراقية.

وتحسن أداء "الأبيض" قليلاً مقارنة بالمباراة الأولى التي كانت قد خسرها على يد البحرين 1-2، لكن الفرص القليلة التي حصل عليها لاعبوه لم ترق لمستوى أن تسبب خطورة كافية على مرمى "الأزرق".

وافتقد لاعبو المنتخب الوطني التركيز خلال اللحظات الأخيرة وهو ما استفاد منه المنتخب الكويتي بخطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (3+90) بواسطة لاعبه أحمد الضفيري من كرة ثابتة.

وأصبحت حظوظ "الأبيض" في التأهل لنصف النهائي مرهونة أولاً بنتيجة المباراة التي تجمع مساء اليوم بين قطر "3 نقاط" والبحرين "3 نقاط".