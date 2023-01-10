90 لاعباً في انطلاق منافسات كأس الفجيرة للتنس

بمشاركة 90 رياضياً (50 لاعباً و40 لاعبة)، انطلقت أمس منافسات النسخة 13 من بطولة كأس الفجيرة الدولية لتنس للشباب والشابات تحت 18 سنة في ملاعب نادي الفجيرة للتنس، وينظمها الاتحاد الإماراتي للتنس. ويتنافس في البطولة عدد من اللاعبين الدوليين أصحاب التصنيف المميز في فئة الشباب، أبرزهم اليوناني بابلوس تيتي باس، وهو شقيق اللاعب الدولي ستيفانو تيتي باس، إضافة إلى اللاعب الإماراتي مروان المرزوقي.

ورحب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس عبدالغفور بهروزيان بالمشاركين في البطولة، متمنياً لهم تحقيق طموحاتهم التي يتطلعون لتحقيقها، وأثنى على جهود اتحاد التنس لمساهمته في نجاح البطولات، وجعل من الفجيرة وجهة للكثير من اللاعبين، بينما وصفت مديرة النادي هانية ريكي استمرار إقامة البطولات في نادي الفجيرة للتنس بأنه إضافة إلى نشاطاته، داعية الجمهور الرياضي وأعضاء أسرة النادي للحضور للاستمتاع بالأجواء الرياضية الجميلة وتشجيع المتنافسين.