فوز الوصل والفجيرة بكأس السباحة

نظم اتحاد السباحة المرحلة الأولى من بطولة كأس رئيس الدولة للسباحة يومي السبت والأحد في نادي مليحة، وكانت لفئات الشباب والناشئين والأشبال، وشهدت مشاركة 111 لاعباً ولاعبة من ثمانية أندية، وشهدت فوز الوصل بمرحلتي الشباب والناشئين، بينما فاز نادي الفجيرة بمرحلة الأشبال تحت 13 سنة.

شهد البطولة من لجنة تسيير الأعمال باتحاد السباحة كل من: محمد عبدالرحيم الحمادي، ومحمد عبدالله بوشهاب، وأعضاء مجلس إدارة نادي مليحة.

ونجح فريق الوصل بالترتيب العام في السيطرة على مرحلتي 17 و15 سنة بعدما جمع 18891 نقطة في مرحلة 17 سنة، وجاء نادي الحمرية ثانياً بـ6650 نقطة، وجاء نادي مليحة ثالثاً بـ2103 نقاط.

وفي مرحلة 15 سنة فاز الوصل بالمركز الأول بعدما جمع 17690 نقطة، وجاء ثانياً نادي الفجيرة بـ17050 نقطة، والحمرية ثالثاً بـ1917 نقطة، وفي مرحلة 13 نجح نادي الفجيرة في الفوز بصدارة المرحلة بـ19647 نقطة، وجاء الوصل ثانياً بـ8625 نقطة، والحمرية في المركز الثالث بـ3783 نقطة.

من جانبه أكد رئيس لجنة تسيير الأعمال عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»، سعادته بالمستوى والأرقام التي تحققت في البطولة، مؤكداً أنها ستكون محطة رئيسة لاختيار سباحي المنتخب الوطني في البطولات المقبلة، وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد المرحلة الثانية من البطولة في نادي مليحة أيضاً، وستكون لمرحلة العمومي والبراعم تحت 10 سنوات.