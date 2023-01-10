المنتخب يدرس الأرجنتين قبل امتحان الكويت

يدخل المنتخب الوطني مواجهة نظيره الكويتي في الساعة 17:15 من عصر اليوم في الجولة الثانية من «خليجي 25» باتجاه واحد يتمثل في الانتصار لإحياء آماله في بلوغ الدور نصف النهائي، وذلك بعد أن تسببت الهزيمة في الجولة الأولى التي تكبدها على يد نظيره البحريني 1-2 في دخوله في دوامة الخروج المبكر.

وكان «الأبيض» قد ظهر بمستوى متواضع في مواجهة البحرين وخسر النتيجة والأداء إلا أن السيناريو الذي كتبه المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022 بخسارته في الجولة الافتتاحية أمام السعودية واستعادته للروح سريعاً كانت سبباً في تتويجه باللقب في المطاف الأخير ما قد يمنح لاعبي «الأبيض» الثقة في أنفسهم لتصحيح المسار سريعاً.

ويدرك المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا أن تحقيق سيناريو «التانغو» ليس صعب التنفيذ لكنه يعتمد في المقام الأول عليه شخصياً ومن ثم لاعبيه، وذلك من خلال اختيار أفضل 11 لاعباً في قائمته لبداية المباراة بأسلوب هجومي وعدم تبديل مراكز اللاعبين والمجازفة بالاستعانة بخطة «المهاجم الوهمي» التي كلفته الخسارة في لقاء البحرين. ويقع على عاتق لاعبي «الأبيض» دوراً لا يقل عن أروبارينا إذ سيكونون مطالبين بمضاعفة الجهود، واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومحاولة استغلال أنصاف الفرص للتسجيل علاوة على استلهام روح «التانغو» التي أظهرها لاعبو الأرجنتيني في لقاء المكسيك في الجولة الثانية والذي كان بمثابة نقطة التحول والصعود للدور الثاني.

المواجهات التاريخية تصب في صالح المنتخب الكويتي بالفوز في 10 مباريات مقابل سبع للأبيض وثلاث تعادلات، إلا أن الأبيض لم يخسر أمام الكويت في آخر 21 عاماً وتحديداً منذ خليجي 15 بالسعودية في عام 2002.

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