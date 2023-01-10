فرحة عراقية أولى تحت المطر

وضع المنتخب العراقي قدماً في الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 25، بعدما فاز على السعودية بهدفين دون ردّ، في المباراة التي جمعتهما أمس «تحت المطر»، على استاد جذع النخلة في مدينة البصرة لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل هدفي أسود الرافدين إبراهيم بايش وأسو رستم بواقع هدف في كل شوط.

وبتلك النتيجة تقاسم العراق صدارة المجموعة الثانية مع المنتخب العُماني، ولكل منهما أربع نقاط في حين تراجع الأخضر للمركز الثالث بثلاث نقاط، وباتت مباراته ضد عُمان حاسمة للتأهل، فيما تنتظر منتخب العراق مواجهة سهلة نسبياً أمام اليمن الذي ودّع البطولة بشكل رسمي.

وجاءت مباراة العراق والسعودية مثيرة وحماسية منذ الدقيقة الأولى لصافرة الحكم الإماراتي، عادل النقبي، فدخل المنتخب العراقي بدوافع واضحة لتحقيق الفوز، على العكس من الفريق السعودي الذي اهتم لاعبوه بشكل أكبر بالناحية الدفاعية، خصوصاً مع تردي أرضية الملعب التي غمرتها المياه بسبب الأمطار الكثيفة التي انهالت قبل وأثناء المباراة.

وأجاد أسود الرافدين التعامل مع الكرات العالية والطولية التي فرضتها أجواء اللقاء الممطرة، فتفوق على صعيد الالتحامات لتميز لاعبيه على مستوى القوة البدنية فاستطاع أن يهدد مرمى الحارس نواف العقيدي، لكن دون هز الشباك.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 30 ليتمكنوا من ترجمة أفضليتهم لهدف بعد ضربة ركنية أبعدها عوض الناشري بشكل خاطئ لتصل إلى إبراهيم بايش وهو في وضعية جيدة أمام المرمى، ليسدد كرة مُحكمة تستقر على يسار الحارس.

ولم يُظهر الأخضر السعودي أي ردة فعل للعودة إلى المباراة لتستمر الأفضلية للمنتخب العراقي، الذي هدد منافسه من الجهة اليمني، التي تألق فيها الاي فاضل وحسن عبدالكريم، وكاد أيمن حسين أن يعزز تقدم فريقه من تسديدة قوية أبعدها الحارس السعودي بصعوبة لترتد دون أن تجد المُتابع.

ودخل العراقيون الحصة الثانية من المباراة بشراسة هجومية كانت واضحة، ونجح الحارس السعودي باقتدار في التصدي لرأسية أيمن حسين وهو على بُعد مسافة قريبة من المرمى، ليُحافظ لفريقه على حظوظه في المباراة.

ولم يكن اللاعب العراقي حسن عبدالكريم محظوظاً وهو في طريقه لتسجيل الهدف الثاني من انفراد بالمرمى، لتتوقف الكرة في «بركة المياه» ويُشتتها الدفاع في وقت صعب.

وتواصل ضغط أسود الرافدين، وأضاع أمجد عطوان فرصة والمرمى كان خالياً من الحارس، فلعب الكرة برأسه بجوار القائم الأيمن.

ولكن أسو رستم تمكن من تعويض الفرص الضائعة لمنتخب العراق بتسجيله الهدف الثاني من ضربة رأس، أكد صحتها حكم الفيديو المساعد (الفار).