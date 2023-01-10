ركلة جزاء مهدرة تقصي اليمن من «خليجي 25»

أحرج المنتخب اليمني نظيره العُماني قبل أن يخسر أمامه 2-3 في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد البصرة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لـ«خليجي 25».

وودع اليمن البطولة من الدور الأول بعد أن استقبل خسارتين من السعودية وعُمان التي رفعت رصيدها للنقطة الرابعة واقترب بشدة من بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة.

وحقق المنتخب العُماني، أفضل بداية له، حينما تمكن علي عباس من وضعه في المقدمة بعد دقيقتين فقط، من ضربة ركنية ارتقى لها فوق المدافعين وقبل يدي حارس المرمى اليمني، وحولها برأسه داخل الشباك.

وفي الوقت الذي توقع فيه الكثيرون أن المباراة قد ازدادت سهولتها للعُمانيين، بعد الهدف السريع، فإذا بالفريق اليمني يعود من بعيد ويسجل هدف التعادل من ضربة جزاء، ارتكبها جمعة الحبسي، في حق عبدالواسع المطري، لم يتردد الحكم في احتسبها ضربة جزاء، انبرى لها اللاعب ذاته ونفذها بنجاح على يمين الحارس «12».

وواصل المنتخب اليمني، مغامراته بعد الهدف وأضاع أكثر من فرصة سهلة، قبل أن ينجح عمر الداحي من قلب الطاولة على الأحمر العُماني، ويسجل الهدف الثاني من تسديدة مباغته من خارج الصندوق استقرت على يسار الحارس «30».

ولكن فرحة اليمنيين بهدف التقدم لم تستمر لأكثر من سبع دقائق، إذ تمكن أرشد العلوي من تصحيح الأوضاع وتسجيل هدف التعادل من ضربة ثابتة، يتحمل الحارس علي عباس مسؤوليته بالكامل. وفوت أرشد العلوي الفرصة على عُمان من تسجيل هدف التقدم «45».

ومع بداية الشوط الثاني ومن الهجمة الأولى تمكن الأحمر من التفوق على مستوى النتيجة، حينما سجل له عصام الصبحي الهدف الثالث من متابعة لكرة مرتدة من العارضة ليُكملها برأسه داخل الشباك «47».

وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع كاد المنتخب اليمني أن يتعادل من ضربة جزاء، أهدرها محمد الداحي، بفضل الحارس العُماني إبراهيم المخيني، والذي تصدى للعبة.