أرجنتيني ينضم لصفوف الوحدة في فئة المقيمين

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي “20 عاماً” في فئة المقيمين.

وذكر النادي في بيان صحافي مساء أمس أن الصفقة تأتي في إطار إستراتيجية النادي بتبني المواهب الشابة ومساعي إدارة النادي في تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف أن إدارة النادي رحبت باللاعب الشاب “فاكوندو” وتمنت له التوفيق والنجاح خلال مسيرته مع النادي.

ومن جانبه عبر اللاعب عن بالغ سعادته باهتمام النادي بموهبته، والاحترافية في تخليص إجراءات التعاقد، معرباً عن شكره وتقديره لقيادة النادي ورعايتها الكريمة، ومؤكداً عزمه على تقديم الإضافة المرجوة.