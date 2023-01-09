سيطرة إماراتية على ألقاب «الاستعراض الحر» للسيارات في مهرجان ليوا

سجل السباق الثاني من الاستعراض الحر للسيارات ضمن مهرجان ليوا الدولي 2023 مستويات مميزة، مع الإقبال الكبير الذي شهدته المنافسة، على مدار يومين، بمشاركة كبيرة وصلت إلى 133 سيارة ضمن فئات البطولة الثلاث. وأسدل الستار في ساعة متأخرة مساء أمس على فعاليات مهرجان ليوا، فيما اختتمت فعاليات الاستعراض الحر مساء أول من أمس بتكريم الفائزين والأوائل. وفي فئة الـ«إن نيسان»، سيطر أبطال الإمارات على المراكز الأولى، حيث سجل مروان سيف الهاملي أفضل استعراض، وحل ثانياً أحمد الشامسي، وثالثاً حمد بن موسى البلوشي.

وفي فئة الـ«إس» صالون، حل في المركز الأول الإماراتي محمد جمعة الذيب، وجاء ثانياً العماني أحمد الكلباني، وحل ثالثاً الإماراتي عبدالله سيف النقبي.

وسيطر نجوم الإمارات أيضاً على المراكز الأولى في فئة الـ«تي تويوتا»، وجاء أولاً فارس محمد الدرمكي، وحل ثانياً محمد سالم الجنيبي، وثالثاً سلطان يوسف الحمادي. ووجه عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، الشكر لكل الشركاء في النجاح والتنظيم لمهرجان ليوا الدولي 2023، الذي جاء استثنائياً بكل المقاييس، بما شهده من فعاليات وبطولات مختلفة ومتنوعة. وقال في تصريح صحافي: «المهرجان حظي بانتشار واسع وإقبال كبير من ناحية المشاركة والحضور والبطولات والفعاليات الرياضية والترفيهية المختلفة، ولقي تفاعلاً كبيراً من الجمهور والقادمين والزوار من الإمارات وخارجها». ولفت إلى أن المهرجان جعل من منطقة الظفرة ومن بر مرعب بالتحديد وجهة مهمة للسياحة والسياح خلال فترة المهرجان، وأصبح معلماً سياحياً جذاباً للمنطقة في فترة نهاية العام.