الشارقة يهزم البطائح ويتأهل إلى نهائي دوري الصالات

نجح الشارقة في الحفاظ على صدارته لترتيب فرق دوري الصالات بعد فوزه أمس، على البطائح 4-1، وتمكن من حجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة الدوري بعد أن أصبح رصيده 24 نقطة، بينما البطائح في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، حيث سجل للشارقة عبدالكريم جميل والبرازيلي فيليب جوميس (هدفان) ومواطنه ميجويل، فيما سجل للبطائح دانيل نيتو.

وتعادل الحمرية ومليحة بهدفين لكل منهما، ليصبح رصيد الحمرية 17 نقطة ومليحة 18، وتأهل مليحة لدور «البلاي اوف».

وفاز خورفكان على دبا الحصن برباعية نظيفة عن طريق أحمد الحمادي والبرازيلي لوكاس فيراس (هدفان) وراشد النقبي، وأصبح رصيد خورفكان 19 نقطة ثالثاً وتأهل لدور «البلاي اوف»، بينما تجمد رصيد دبا الحصن عند 17 نقطة في المركز الخامس متفوقاً على الحمرية بفارق المواجهات وتأهل لـ«البلاي اوف».