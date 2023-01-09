عُمان يواجه اليمن ويتطلع للاقتراب خطوة من دور الـ 4

تنتظر اليمن مهمة صعبة حين يُلاقي عُمان مساء اليوم الساعة 5:15 على ملعب البصرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بـ«خليجي 25».

ويأمل المنتخب اليمني في تحسين الصورة التي ظهر عليها في مباراته الأولى ضد السعودية والتي خسر نتيجتها بهدفين دون.

ولم يعرف اليمن «طعم الفوز» في 31 مباراة خاضها بتاريخ مشاركاته في دورات الخليج، منذ نسخة 2003 بالكويت.

في المقابل يتطلع عمان إلى التقدم خطوة من نصف النهائي، بتحقيق الفوز اليوم، قبل المواجهة الصعبة أمام السعودية.

وتبدو مهمة المنتخب العُماني سهلة على الورق لحصد النقاط الثلاثة، خصوصاً بعد أن خرج بأقل الخسائر من لقاء الافتتاح أمام العراق، بعد التعادل سلباً.

ويبحث منتخب عمان عن لقبه الثالث في المسابقة بعد عامي 2009 في عمان، و2017 في الكويت، خصوصاً أن البطولة فرصة لإظهار الكرة العمانية على الساحة، وتعويض إخفاقها الأخير في تصفيات المونديال.

ويقود منتخب عمان المدرب الكرواتي إيفانكوفيتش، ويأمل أن يحقق اللقب، بعدما استوعب جيداً درس الخروج من الدور الأول في خليجي 24.

وستكون المشكلة الأكبر أمام هذا المنتخب، نقص الخبرة والمشاركات الدولية القليلة لعدد كبير من لاعبيه، إضافة إلى تواضع مستوى الهجوم لديه في المباريات الأخيرة.