ذكريات 2013 تحفز العراق أمام «الأخضر»

يخوض العراق مواجهة صعبة عندما يلتقي «الأخضر» السعودي اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بكأس الخليج الـ25، الساعة 8:15 ليلاً بتوقيت الإمارات على استاد البصرة الدولي، إذ يأمل «أسود الرافدين» أن يعيد ذكريات «خليجي 21» سنة 2013، عندما تغلب على «الأخضر» في آخر مواجهة بين الفريقين في البطولة.

وفاز العراق على السعودية في تلك النسخة التي أقيمت بالبحرين بهدفين دون رد، في الجولة الأولى بدور المجموعات، وواصل بعد ذلك مشواره حتى النهائي وخسر أمام منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف.

ويتفوق «أسود الرافدين» تاريخياً على «الأخضر» في كأس الخليج العربي، إذ فاز العراق في خمس مباريات مقابل انتصارين للسعودية، بينما حقق «الأخضر» الفوز في آخر أربع مباريات رسمية جمعتهما بواقع مرتين في تصفيات كأس آسيا 2015، ومثلهما تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ويسعى صاحب الأرض والضيافة أن يحقق أول انتصار له بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام عمان دون أهداف، بينما يتصدر منتخب السعودية الذي يشارك بالصف الثاني بعد الفوز على اليمن بهدفين دون رد.

ويراهن «أسود الرافدين» على الحضور القوي لجماهيره في ملعب البصرة، إذ سجلت مباراة الافتتاح بين العراق وعمان حضوراً قياسياً بلغ نحو 70 ألف متفرج.

ويأمل مدرب العراق، الإسباني كاساس أن يتجاوز الفريق أخطاء مباراة عمان، وخصوصاً على مستوى غياب اللمسة الأخيرة.

في المقابل يأمل منتخب السعودية أن يحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، وبعد الفوز على اليمن، ستكون مواجهة العراق الاختبار الأبرز لـ«الأخضر».