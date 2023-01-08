الشارقة يكسب رهان "العين" بشعار صدارة "كأس" اليد

واصل حامل اللقب فريق اليد في نادي الشارقة، بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، عقب الانتصار العريض الذي حقق "الملك"، أمس، على ضيفه العين، جاء بفارق 10 أهداف وبنتيجة (32-22)، في مباراة جمعتهما لحساب المجموعة الثانية في ثانية جولات الدور التمهيدي للبطولة، والتي سجلت ايضاً انتزاع شباب الأهلي وعلى ارض صالة نادي لانتصار مستحق على الجزيرة بواقع (33-27).

واستهلت الجولة أول من أمس، بلقائي المجموعة الأولى، وسجلت فوز مليحة على النصر (25-24)، والوصل على دبا الحصن (33-35).



وابتعد الشارقة بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الثانية برصيد ستة نقاط، بفارق النقطتين عن شباب الأهلي الوصيف، وتشارك فريقا العين والجزيرة المركز الثالث برصيد نقطة لكل منهما، فيما حقق مليحة الانطلاقة الأفضل له على صعيد البطولات المحلية باعتلائه صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ورصيد ستة نقاط، بفارق النقطتين عن كل من دبا الحصن والوصل الذين تشاركا المركز الثاني، وتجرع النصر هزيمته الثانية على التوالي التي أودت به لبقائه في المركز الأخير للمجموعة برصيد النقطتين.



ونجح الشارقة في إنهاء الشوط الأول متقدماً على العين بفارق سبعة أهداف وبنتيجة (14-7)، قبل أن يواصل "الملك" توسيع الفارق في الشوط الثاني نحو الفوز بالمباراة (32-22).



بدوره ضمن شباب الأهلي مبكراً الفوز على الجزيرة، بعد أن انهى "فرسان دبي" الشوط الأول متفوقين بفارق خمسة أهداف وبنتيجة (14-9)، ومن ثم توسيع الفارق إلى ستة أهداف خلال الشوط الثاني وحسم المباراة (33-27).