الشارقة والبطائح يبحثان عن مقعد في نهائي الصالات

تستضيف القاعة الرياضية في نادي اتحاد كلباء، عند الساعة السابعة والربع مساء اليوم، مباراة الشارقة مع البطائح في قمة دوري الصالات، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري كرة قدم الصالات.

ويلعب في التوقيت نفسه مليحة مع الحمرية، وخورفكان مع دبا الحصن.

ويتصدر فريق الشارقة ترتيب فرق البطولة برصيد 21 نقطة، يليه البطائح 20 نقطة، ومليحة 17 نقطة، ودبا الحصن 17 نقطة، وخورفكان 16 نقطة، والحمرية 16، وأخيراً اتحاد كلباء ثلاث نقاط.

وتتميز قمة الشارقة والبطائح كونها تجمع المتصدر مع الوصيف، كما أن فوز أي منهما سيقوده لخوض المباراة النهائية لبطولة الدوري، بينما ستقود نتيجة التعادل إلى تأهل الشارقة الذي يلعب بفرصتي الفوز والتعادل.

ويتميز الفريقان بامتلاكهما لاعبين مميزين، منهم إيغور فريتاس وراشد الهنائي والبرازيلي ليوناردو جويدا والأخير سجل «سوبر هاتريك» في مرمى دبا الحصن ولاعبين مميزين آخرين، بينما يضم البطائح لاعبين بجودة عالية، منهم البرازيلي برونو لوسيانو ومواطنيه ناثان ونيتو وعبدالله المهيري وآخرين.

وفي مباراة أخرى، يحتاج الحمرية إلى الفوز على مليحة للتأهل في مباراة صعبة لما يتمتع به الأخير من إمكانات فنية مميزة بينما سيشهد جمهور الصالات قمة رفيعة المستوى طرفها خورفكان ودبا الحصن، وقد تقود نتيجة هذه المباراة وفوز الحمرية إلى خروج أحدهما من البطولة في موقف غير متوقع من أي منهما.