ليما: أتمنى المشاركة مع المنتخب لمساعدة زملائي أمام الكويت

أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم فابيو ليما أن لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وفي إمكانية التأهل للدور المقبل رغم الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام البحرين بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مباريات المنتخبين في بطولة كأس الخليج العربي الـ25 بمدينة البصرة العراقية.

ويلتقي المنتخب في المباراة المقبلة مع نظيره الكويتي بعد غدٍ في مباراة مهمة.

وقال ليما في تصريحات صحافية: «أتمنى المشاركة مع المنتخب ومساعدة زملائي اللاعبين في المباراة».

وكان ليما قد غاب عن المشاركة مع المنتخب في مباراة البحرين بداعي الإصابة خلال التدريبات.