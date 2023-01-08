أروابارينا: أتحمل مسؤولية الخسارة.. وحظوظ المنتخب «قائمة»

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، أنه الوحيد من يتحمل مسؤولية الخسارة التي تعرض لها الأبيض أمام البحرين، أمس، بنتيجة 1-2، في أولى مباريات المنتخبين في كأس الخليج الـ25 المقامة حالياً في مدينة البصرة العراقية.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أتحمل السؤولية عن الصورة التي ظهر بها المنتخب في المباراة»، مضيفاً أن «المنتخب بدأ الشوط الأول بشكل جيد إلا أنه كانت هناك أخطاء في الشوط الثاني، ودفع المنتخب ثمن هذ الأخطاء».

وتابع: «رغم الخسارة فإن حظوظ المنتخب في المنافسة لاتزال قائمة في التأهل للدور المقبل»، مؤكداً أن لديه مباراتين متبقيتين في الدور الأول لتحقيق هذا الهدف.

وأكمل: «كما قلت من قبل، المنتخب جاء إلى العراق من أجل الفوز بلقب البطولة والعودة إلى الإمارات بالكأس»، واصفاً الخسارة بـ«المؤلمة» وأن «هناك آمالاً كبيرة معلقة على منتخب الإمارات لكن الطريقة الوحيدة للتعويض والخروج من هذه الحالة هي العمل والتركيز في المباراة المقبلة».

مدرب المنتخب:

• «المنتخب بدأ الشوط الأول بشكل جيد لكنه دفع ثمن أخطاء الشوط الثاني».

• «كما قلت سابقاً.. المنتخب جاء إلى العراق من أجل الفوز بلقب البطولة».

مدرب البحرين: تحكّمنا بالمباراة

أكد مدرب منتخب البحرين البرتغالي هيليو سوزا، أنه سعيد بالفوز الذي حققه المنتخب على نظيره منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين أمس، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي الـ25، مشيراً إلى أن المباراة كانت صعبة خصوصاً في أول 15 دقيقة من بداية اللقاء، لكن لاعبي المنتخب البحريني اكتسبوا مع مرور الوقت خلال المباراة الثقة في أنفسهم، وسجلوا هدفين قبل أن يستقبل مرماهم هدفاً إماراتياً في الشوط الثاني.

وقال مدرب منتخب البحرين خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «تحكمنا في مجريات المباراة خلال الشوط الأول، وواصلنا التحكم خلال الشوط الثاني بعدما تمكنا من تسجيل هدفين، وكنا الأفضل في المباراة، وفخور بما قدمه اللاعبون في المباراة».