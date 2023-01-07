تيغالي: المنتخب سيتأهل رغم الخسارة أمام البحرين

أكد لاعب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم سبيستيان تيغالي أنه ورغم الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام البحرين بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات المنتخبين في كأس الخليج 25 في مدرينة البصرة العراقية إلا أن المنتخب لديه الفرصة للتأهل للدور المقبل في البطولة الخليجية.

وقال تيغالي صاحب هدف الإمارات الوحيد في المباراة في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "قمنا بعمل ممتاز في المباراة خصوصا الشوط الأول لكن في الشوط الثاني كانت هناك بعض الأخطاء التي منحت الفوز للمنتخب البحريني".