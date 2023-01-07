«يوم بحري» يشد الجمهور في دبي

ترسم الفعاليات الرياضية البحرية لوحة زاهية في قلب واجهة جزر دبي التابعة لشركة نخيل مع أول مراحل (يوم دبي البحري) الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم وغداً، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2022-2023.

ويفتتح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعالياته في العام الجديد 2023 بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم وذلك عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة والتي تستقطب الهواة والمحترفين في الرياضات البحرية سيما أن الحدث يجمع بين الفعاليات المجتمعية والتنافسية التي تحمل أيضاً طابع المنافسة الدولية. ويلتقى محبو هواية صيد الأسماك بقوارب كاياك في الساعات الأولى من صباح اليوم - السبت - مجدداً مع منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك التي تقام على مدار اليوم حيث سينطلق المشاركون في الحدث منذ الصباح الباكر للبحث عن الصيد الثمين والعودة إلى موقع الحدث في جزر ديرة لتسليمه إلى اللجنة المنظمة. وحددت اللجنة المنظمة لمنافسات البطولة أنواع الأسماك المستهدف صيدها في الجولة الأولى للمشاركين وهي سمك: الكنعد والسكل والجش والضلع والجد حيث ستوزع الجوائز في ختام الحدث على الفائزين في فئتين، الأولى أكبر سمكة كنعد وزناً والثانية أثقل كمية وزن من أنواع السمك المحددة. وتبدأ اليوم أولى مراحل سباق دبي للقوارب الشراعية الحديثة والتي تجمع نخبة من المتسابقين والمتسابقات يمثلون عدداً من الأندية البحرية في الدولة سوف يتنافسون على مدى يومين على القاب سبع فئات هي: أوبتمست ناشئين وناشئات مواليد 2008 وألكا ناشئين وناشئات مواليد 2006 وألكا 6 رجال وسيدات (مفتوح) وألكا 7 رجال (ماسترز).

وتستقطب فعاليات ألواح التجديف (واقف) مشاركة مجتمعية كبيرة من خلال الفئات المفتوحة للجمهور الكريم من الرجال والسيدات وستبدأ المنافسات في ما بعد الظهيرة بمشاركة مختلف شرائح المجتمع حيث سيقام إلى جانب سباقات مجتمعية لقوارب التجديف كاياك.

الدراجات المائية

وفي الفترة المسائية اليوم يعقد الاجتماع التنويري الخاص بسباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2023 حيث سيتعرف المشاركون على البرنامج الزمني والتعليمات والشروط من قبل مشرف السباق وسيتم الرد على كل الاستفسارات من قبل المشاركين، كما يسبق ذلك إجراءات الفحص الفني المعتادة على الدراجات المشاركة في السباق المرتقب يوم غدٍ.

البرنامج

- 6:00 - 16:00: صيد الأسماك بقوارب كاياك.

- 10:00 - 16:00: التسجيل والفحص الفني - الدراجات المائية.

- 10:30 - 16:00: المرحلة الأولى الشراعية الحديثة.

- 15:00: فعالية ألواح واقف وقوارب التجديف كاياك.