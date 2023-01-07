مليحة يفوز على النصر ويتصدر في كأس اليد

فاز فريق اليد في نادي مليحة، أمس، على مضيفه النصر بفارق هدف، وبنتيجة (25-24)، في مباراة جمعتهما ضمن المجموعة الأولى في ثانية جولات الدور التمهيدي من كأس نائب رئيس الدولة، والتي سجلت ضمن المجموعة ذاتها فوز الوصل على دبا الحصن بفارق هدفين (35-33).

وأضاف مليحة انتصاره الثاني على التوالي بعد أن استهل مشواره بالفوز على الوصل (29-26)، فيما تعثر دبا الحصن في الجولة الثانية بعد أن افتتح البطولة بالفوز على النصر (32-29).

واعتلى مليحة وبالعلامة الكاملة صدارة المجموعة الأولى بست نقاط، بفارق نقطتين عن دبا الحصن والوصل في المركز الثاني، وتجرع النصر هزيمته الثانية على التوالي ليبقى في المركز الأخير بنقطتين. ونجح مليحة في فرض التعادل على النصر مع نهاية الشوط الأول (13-13)، قبل أن يتمكن في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني من انتزاع هدف التفوق والفوز بالمباراة (25-24).

بدوره فرط دبا الحصن في الخروج متعادلاً مع نهاية الشوط الأول أمام الوصل (17-17)، بعد أن نجح «الإمبراطور» في فرض إيقاعه خلال الشوط الثاني والخروج فائزاً (35-33). وتستكمل اليوم مباريات الجولة بمباراتين ضمن المجموعة الثانية، تجمعان شباب الأهلي مع الجزيرة، والعين مع الشارقة.