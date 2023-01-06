أروابارينا: منتخب الإمارات جاء إلى العراق من أجل اللقب

قال مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا إن "الأبيض" جاء إلى العراق للمشاركة في "خليجي 25" من أجل اللقب. ووصف مباراة المنتخب البحريني حامل اللقب المقررة غدا في أولى مباريات المنتخبين في كأس الخليج بالصعبة والمهمة وأمام منتخب قوي، مشددا على أن العمل الجماعي هو مفتاح الفوز في هذه البطولة، مشيرا إلى أن المنتخب يحاول أن يلعب بطريقة اللعب التي تميزه وان يفرض شخصيته في الملعب أمام البحرين، مؤكدا أن لديهم طموح في الوصول إلى المباراة النهائية والفوز باللقب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم: حاولنا الوصول إلى العراق قبل فترة زمنية كافية، ولدينا مميزات ونقاط قوة وبالتالي فإن كل مباراة مهمة. ووجه مدرب المنتخب الشكر إلى اتحاد الكرة العراقي واللجنة المنظمة على حسن التنظيم وكرم الضيافة الذي وجدوه منذ وصولهم.