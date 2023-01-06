أكثر من 20 ألف مشارك في الفعاليات الرياضية بدبي خلال يناير

يشارك أكثر من 20 ألف رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات والمستويات البدنية من المحترفين والهواة في الفعاليات الرياضية، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف أرجاء دبي خلال يناير الجاري، وتتنوّع ما بين بطولات دولية وفعاليات مجتمعية. ويتقدم روري ماكلروي (المصنف الأول عالمياً) قائمة المشاركين في بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي تقام في نادي الإمارات للغولف من 23 إلى 29 الجاري.

وتشهد شواطئ دبي تنظيم 10 بطولات بحرية دولية ومجتمعية، يلتقي فيها أبطال العالم في الرياضات البحرية، حيث ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بطولة الإمارات الدولية للدرّاجات المائية من السابع إلى 22 الجاري، وفعاليات «يوم دبي البحري» من السادس إلى الثامن الجاري على شاطئ الشروق، وبطولات أخرى عديدة

للقوارب الشراعية، وسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وبطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب «الكاياك».

وتتنافس أكثر من 100 سيارة عالمية في تحدي «هانكوك دبي 24 ساعة للسيارات السريعة»، الذي يقام يوم 13 يناير في حلبة «دبي أوتودروم» في قلب «موتور سيتي»، ويستمر حتى 15 الجاري، فيما ينطلق «دوري دي بي ورلد الدولي للكريكيت» في استاد دبي الدولي للكريكيت يوم 13 يناير ويضم 34 مباراة. وتتضمن قائمة الفعاليات الرياضية التي تقام خلال شهر يناير الجاري تنظيم 18 سباقاً للجري.

وتشمل فعاليات الدرّاجات الهوائية تنظيم أربعة سباقات تقام في مضمار القدرة للدرّاجات الهوائية بمحمية المرموم الطبيعية، حيث يقام سباق «آي تي تي لونغ كورس» ضد الساعة يوم السابع من يناير، ويقام سباق «بيلد آب رايد من سبينس 92» يوم 22 الجاري، وسباق السلم للدرّاجات الهوائية يوم الثامن من يناير، وبطولة السلم للدرّاجات الهوائية يومي 14 و15 الجاري.

وتقام ثلاثة سباقات للسيارات في «دبي أوتودروم»، كما تقام ثلاث بطولات في رياضات الخيل ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، حيث تقام بطولة الحبتور للقفز بالخيول يوم السادس من يناير، والكأس الفضية للبولو من 21 يناير حتى الرابع من فبراير المقبل، ودوري الحبتور للقفز بالخيول من السابع إلى 14 يناير.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي ثلاث بطولات سباحة، حيث تقام بطولة كل النجوم للسباحة يومي السابع والثامن من يناير، وبطولة نادي أبطال هاملتون للسباحة يومي 20 و21 الجاري، وبطولة كأس الإمارات للسباحة يوم 28 يناير. هذا إلى جانب العديد من الفعاليات الرياضية الدولية والمجتمعية المتنوّعة الأخرى، التي تشمل بطولة فورتونا للريشة الطائرة، ومهرجان الإمارات الدولي الثامن للشطرنج، وبطولات عديدة أخرى في رياضات كثيرة.

• قائمة الفعاليات تشمل بطولات في رياضات متعددة، بينها 10 بطولات بحرية، وسباقات للدرّاجات الهوائية، والبولو والريشة الطائرة والكريكيت والسباحة وسباقات الجري.