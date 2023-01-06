10 نجوم وأحداث تاريخية بارزة في مسيرة «كأس الخليج»

يزخر تاريخ بطولة كأس الخليج لكرة القدم بكثير من العلامات البارزة والأرقام التاريخية، التي لاتزال صامدة حتى الآن، رغم مرور سنوات طويلة، ما يزيد من حالة التنافس بين المنتخبات من جهة، وبين اللاعبين من جهة أخرى. حيث السعي مستمر منهم لكسر الأرقام وتدوين تاريخ جديد في البطولة. «الإمارات اليوم» ترصد أبرز 10 نجوم وأحداث تاريخية شهدتها كأس الخليج، التي تحتفل بانطلاق نسختها الـ25 في ضيافة العراق اليوم.

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