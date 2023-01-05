قمة العين والشارقة في «السوبر» على استاد آل مكتوم

يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر، مواجهة كأس السوبر بين فريقي العين والشارقة، حيث تقرر أن تقام المباراة مساء 25 فبراير المقبل، في مواجهة منتظرة على أول ألقاب موسم 2022 - 2023، بين العين بطل الدوري في موسم 2021 - 2022، والشارقة المتوج بلقب كأس رئيس الدولة للموسم ذاته. وستكون النسخة المرتقبة هي الـ15 في تاريخ «كأس السوبر الإماراتي» في المحترفين، منذ أول موسم 2008 - 2009.

وتوج العين بطلاً للدوري في الموسم الماضي، بعدما حصد 65 نقطة، فيما ظفر الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة على حساب منافسه الوحدة بالفوز 1-صفر في النهائي.

ويقدم فريق الشارقة مستويات مميزة منذ بداية الموسم، حيث عزز صفوفه بنجوم عالميين، على غرار الثلاثي بيانيتش ومانولاس وألكاسير، ويتصدر دوري أدنوك للمحترفين بـ26 نقطة، بينما تراجع مستوى العين في الموسم الحالي، ويحتل المركز السابع في ترتيب الدوري بـ19 نقطة، لكن «الزعيم» سيسعى لاستغلال «الميركاتو الشتوي» لتعزيز صفوفه، وكذلك فترة التوقف الحالية لترتيب أوراقه استعداداً لاستئناف الدوري نهاية الشهر الجاري، بانتظار المواجهة المرتقبة في السوبر في فبراير المقبل.

• النسخة المقبلة لكأس السوبر هي الـ15 في تاريخ البطولة، وستكون فاتحة ألقاب الموسم الحالي.