سباق السلم للنخبة ينطلق من بيت الشيخ سعيد في حي الشندغة

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية اجتماعاً مع الجهات الحكومية المساندة وفرق العمل، لوضع اللمسات الأخيرة للسباق الثالث في الموسم السابع، وهو سباق النخبة للرجال المقرر تنظيمه في الثامن من الشهر الجاري. وأكد عضوا اللجنة العليا المنظمة محمد الموسى رئيس اللجنة الفنية، ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والترويج، خلال الاجتماع، على أن السباق الجديد سيكون الأول في بطولة السلم الذي يتم تنظيم جزء كبير منه داخل مدينة دبي، ضمن المناطق التاريخية والمناطق الحديثة، ويكون الختام في منطقة السلم ومحمية المرموم الطبيعية، وبمشاركة كبيرة من الدرّاجين تزيد على 200 درّاج، ما يزيد من روعة السباق، ويمنحه إضافة كبيرة على مستوى الاحتفاء بنجاحات دبي ومسيرة التنمية والازدهار التي تعيشها.

وستكون الانطلاقة من بيت الشيخ سعيد في حي الشندغة التاريخي، تعبيراً عن أهمية المنطقة والبيت الذي يشكل مصدر فخر واعتزاز للجميع، لما يضمه من ذكريات مراحل تاريخية خالدة في عمر دبي والوطن. ويمتد مسار السباق على مسافة 172 كيلومتراً، وسيكون الأكثر تنوعاً في المناطق التي يمر بها، التي تتضمن إلى جانب البداية من متحف ساروق الحديد في منطقة الشندغة، المرور عبر جسر انفينيتي وصولاً إلى ميناء راشد، ثم متحف الاتحاد، فالمرور بشارع الثاني من ديسمبر، وتقاطع شارع الشيخ زايد، ثم شارع السعادة ومتحف المستقبل، كما سيمر الدرّاجون بفندق ميدان وشارع المنامة، ثم شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى تقاطع إكسبو، ومنه إلى منطقة القدرة التي تشهد تنافساً لمسافة 68 كيلومتراً داخل مسارات المحمية الطبيعية، مروراً بموقع ساروق الحديد في منطقة القدرة، وصولاً إلى خط النهاية.

وتم الاطلاع على خطط فرق العمل الخاصة بالسباق، واستعراض وجود سيارات الإسعاف والدعم، ونقاط توزيع المياه وحركة السيارات المصاحبة والبث التلفزيوني للسباق، الذي يراعي إظهار أجمل اللقطات للمناطق التاريخية والحديثة والمناطق الطبيعية التي سيمر بها الدرّاجون الذين تأهلوا لخوض السباق من رياضيي النخبة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

• السباق يقام 8 الجاري، وهو الثالث في الموسم، ويمتد على مسافة 172 كيلومتراً.