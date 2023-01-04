3 مباريات مهمة في دوري الصالات.. والشارقة أول المتأهلين

تنطلق عند الساعة 19:15 من مساء اليوم منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدور الثاني لدوري كرة قدم الصالات بإقامة ثلاث مباريات مهمة يلتقي فيها اتحاد كلباء مع البطائح ومليحة مع خورفكان والحمرية مع دبا الحصن بينما سيتمتع الشارقة بالانتظار.

وتتميز أهمية مباريات اليوم بكونها ستسهم بشكل كبير بتحديد الفرق الخمسة التي ستخوض منافسات «البلاي أوف».

ويتصدر ترتيب فرق الدوري الشارقة برصيد 21 نقطة يليه البطائح (17 نقطة) ثم مليحة (16 نقطة) ودبا الحصن (16 نقطة) وخورفكان (15 نقطة)، والحمرية (15 نقطة)، واتحاد كلباء (ثلاث نقاط).

وكان الشارقة قد ضمن تأهله لدور «البلاي أوف» مستفيداً من فارق النقاط وأفضلية الأهداف.

وتبرز إلى الواجهة مساء اليوم المباراة التي ستجمع البطائح بضيافة اتحاد كلباء حيث يحتاج البطائح إلى تحقيق الفوز بانتظار آخر مباراة تجمعه مع الشارقة والتي ستحدد صاحب الصدارة بينما يدرك خورفكان أن البقاء في صلب المنافسة وعدم الخسارة في مواجهته مليحة الذي سيساعده الفوز بالاقتراب من التأهل والأمر نفسه في ما يتعلق بمباراة الحمرية مع دبا الحصن.

يذكر أن نظام بطولة دوري الصالات يتألف من قسمين الأول يقضي بإقامة دوري من ذهاب وإياب يتأهل منه الخمسة الأوائل لخوض مرحلة «البلاي اوف» على أن ينتظر صاحب المركز الأول في منافسات الدوري ليخوض النهائي بشكل مباشر مع المتأهل من «البلاي أوف».