«شطرنج الفجيرة» بطلاً للدوري العام

فاز نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالمركز الأول في بطولة الدوري العام لفئة تحت 18 سنة والمركز الثاني لفئة تحت 12 سنة في ختام المنافسات التي أقيمت في نادي دبي للشطرنج بإشراف اتحاد الإمارات للشطرنج وبمشاركة 200 لاعب ولاعبة من أندية الشطرنج في الدولة.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدكتور عبدالله آل بركت، إن الإنجار الحالي عكس مكانة اللاعبين الفنية، وأن الجهود التدريبية والإدارية أتت بثمارها، وأكد: «نطمح للعمل في المرحلة المقبلة بجد أكثر للحفاظ على المكاسب المميزة والوجود بين أفضل لاعبي الشطرنج محلياً ودولياً».

وأوضح مدير شؤون اللاعبين جاسم البلوشي أن لاعبي النادي حققوا الفوز على جميع الأندية المنافسة مع تعادل وحيد بدون أي خسارة في فئة تحت 18 سنة، كما فاز في فئة تحت 12 سنة في جميع الجولات مقابل خسارة واحدة.

مشيراً إلى أن النادي شارك باللاعبين عمار السدراني ومحمد اليليلي وخليفة الحفيتي ويوسف الطيب في فئة تحت 18 سنة، كما مثل النادي في فريق تحت 12 سنة عامر اليليلي، ومحمد آل علي، وحمد المراشدة، وسعود الكعبي وحمدان المراشدة.