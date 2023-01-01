كروزيرو يؤجل ضم أوليفيرا من الوصل إلى يونيو

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي كروزيرو البرازيلي سيؤجل فكرة التعاقد مع لاعب الوصل جيلبيرتو أوليفيرا إلى يونيو المقبل.

وقالت صحيفة «غلوبو»، إن الجهاز الفني للنادي البرازيلي اختار أوليفيرا كأحد أبرز الخيارات التي يرغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت إلى أن المقابل المادي الذي يرغب الوصل في الحصول عليه أعلى من الميزانية التي حددتها إدارة كروزيرو.

وتابعت: «عقد جيلبيرتو أوليفيرا ينتهي مع الوصل في يونيو المقبل، وهو تضعه إدارة كروزيرو ضمن اعتباراتها، إذ تفضل أن يتم تأجيل التعاقد مع اللاعب البرازيلي إلى فترة الانتقالات الصيفية وضمه من دون مقابل».

يذكر أن الوصل تعاقد مع أوليفيرا في يناير الماضي قادماً من باهيا البرازيلي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، إذ شارك مع «الإمبراطور» في الموسم الماضي في 14 مباراة في الدوري، وأحرز أربعة أهداف وتألق في أول مباراة يشارك فيها مع «الأصفر» بقيادته الوصل للفوز على العين بهدفين مقابل هدف في كأس رئيس الدولة، أما الموسم الحالي فشارك في 10 مباريات بالدوري وأحرز خمسة أهداف.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «غلوبو» أن كروزيرو وافق على انتقال المهاجم إيدو إلى دبا الفجيرة، لافتة إلى أن اللاعب سيسافر إلى الإمارات خلال الأيام المقبلة لاستكمال إجراءات التعاقد مع «النواخذة» بعدما ودع زملاءه في الفريق البرازيلي، مشيرة إلى أن إيدو سيحصل على مكاسب مالية لم يسبق له الحصول عليها خلال لعبه في الدوري البرازيلي.