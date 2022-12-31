رسمياً.. العين يتعاقد مع المدافع الكرواتي يدفاي

أكملت شركة نادي العين لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع المدافع الكرواتي يدفاي «27 عاماً»، قادماً من نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، على سبيل الإعارة، وذلك تمهيداً لقيده ضمن قائمة «الزعيم» خلال فترة الانتقالات الشتوية، حتى نهاية الموسم الحالي ومن المقرر أن يظهر اللاعب الكرواتي مع العين بالقميص رقم 16.

وأعرب يدفاي، في أول تصريحاته الصحافية التي نقلها الموقع الرسمي لنادي العين بعد توقيع اللاعب على عقد الانضمام عن سعادته البالغة بالانضمام إلى العين، مؤكداً: «إنني متحمس لدخول التحدي الجديد بشعار العين والمساهمة مع زملائي اللاعبين في تحقيق الأهداف المرجوة وإسعاد الجماهير العيناوية، كما أنني انتظر بفارغ الصبر الانخراط في الحصص التدريبية ولقاء زملائي الجدد بالفريق».

وحول معرفته بنادي العين، قال: «أعرف العين جيداً، فهو أكبر الأندية على مستوى المنطقة والقارة، وهو بطل آسيا المتوج في 2003 والفريق الأكثر إحرازاً للبطولات على المستوى المحلي، كما أنه النادي الذي وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية في 2018، والواقع يؤكد أن هناك العديد من الكرواتيين الذين عملوا في النادي من مدربين وأجهزة فنية وطبية كزلاتكو داليتش وزوران ماميتش في هذا النادي وسمعت من الجميع أفضل حديث حول تاريخه المشرف وإنجازاته وبطولاته والطموحات الكبيرة المتمثلة في حصد كل الألقاب واحترافية إدارة النادي في التعامل مع الجميع وروح الأسرة الواحدة التي ظلت تميز أعضاء الفريق والإدارة والجماهير، بالإضافة إلى سحر وهدوء وجمال مدينة العين».



وأكمل: «شاهدت اليوم إستاد هزاع بن زايد إنه فعلاً ملعب رائع وفي اعتقادي أنه يتسق مع إمكانيات هذا النادي العريق وتاريخه الكبير، ولن أذيع سراً إن قلت لكم بأنني متحفز لرؤية الجماهير هنا وهم يحتشدون بالمدرجات، وسماع تشجيعهم للاعبين والاحتفال معاً بانتصارات الفريق».

سيرة ذاتية

استهل يدفاي، مشواره الاحترافي في عالم المستديرة، مع دينامو زغرب الكرواتي، وقادته موهبته الكروية إلى التدرج عبر المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل السنية في بلده كرواتيا، حتى وصل للمنتخب الأول، ولعب معه 26 مباراة دولية وأحرز خلالها هدفين.