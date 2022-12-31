المنتخب السعودي يعلن قائمته المشاركة في «خليجي 25»

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، بقيادة المدرب سعد الشهري، قائمة الفريق المشاركة في كأس الخليج 25 بالبصرة، والمقرر انطلاقها في السادس من يناير المقبل، وحتى 19 من الشهر نفسه.

وضمت القائمة 23 لاعباً هم: نواف العقيدي، وعبدالباسط هوساوي، ومحمد العبسي، ومدالله العليان، ومحمد أبوالشامات، وأحمد بامسعود، وحسين الصبياني، وزياد الصحفي، ومشعل الصبياني، وريان حامد، وقاسم لاجامي، ورياض شراحيلي، وفيصل الغامدي، وعوض الناشري، ونايف مسعود، ومصعب الجوير، وسعد الناصر، وحسين العيسى، وسميحان النابت، وتركي العمار، وأحمد الغامدي، ورائد الغامدي، ومحمد مران.

ويدشن المنتخب السعودي معسكراً إعدادياً في الأول من يناير المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، على أن تغادر البعثة إلى العراق في الرابع من الشهر نفسه.

ويفتتح المنتخب السعودي مشاركته في كأس الخليج بمواجهة منتخب اليمن يوم الجمعة 6 يناير المقبل، ثم يلتقي يوم الإثنين التاسع من يناير منتخب العراق، ويوم الخميس 12 يناير المقبل منتخب عمان.