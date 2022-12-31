لاعبو الأولمبياد الخاص ينعون «سفيرهم العالمي»

نعى لاعبو الأولمبياد الخاص في برامج دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سفيرهم الدولي بالأولمبياد الخاص وأسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز 82 عاماً بعض صراع طويل مع المرض.

وقال الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبدالوهاب، في بيان صحافي: «إن وفاة الأسطورة بيليه خسارة كبيرة لحركتنا الإنسانية، بسبب حرصه الشديد على دعمها حتى خلال سنوات مرضه الأخير».

ومنذ سنوات كان يحرص بيليه على المشاركة في الأحداث الرياضية الكبرى للأولمبياد الخاص بصفته سفيراً دولياً لحركة الأولمبياد الخاص العالمية، إذ يعتبر النجم البرازيلي صاحب يد بيضاء فى الأنشطة الإنسانية كمشاركته بالألعاب العالمية الصيفية، وكان آخر حدث رياضي شارك به بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكأس الإقليمية لكرة القدم (كأس ماجدة موسى)، التي استضافتها القاهرة عام 2014، حيث تسلم «الجوهرة السوداء» بيليه خلالها هدية تذكارية مقدمة من لاعبي الأولمبياد الخاص، عبارة عن رأس نفرتيتي، إضافة إلى ورقة بردي مكتوبة باللغة الهيروغليفية، تتحدث عن مصر الأمن والسلام، وعبارة «أنت سفيرنا المحبوب»، باعتباره سفير الأولمبياد الخاص الدولي، قبل أن يلقي ضربة البداية لمباراة منتخب مصر وليبيا فى الكأس، التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.