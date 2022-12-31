السعودي العسافي يكسب تحدي «البيرن آوت» في مهرجان ليوا

يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة السيارات لصعود تل مرعب في مهرجان ليوا الدولي 2023، الذي يدخل أجواء يومه الـ16 من المهرجان والبطولات المختلفة والمتنوعة، ويستمر مع تمديد بعض الخدمات والفعاليات الترفيهية حتى الثامن من يناير المقبل.

وشهد تحدي «البيرن آوت»، مساء أول من أمس، على حلبة مرعب، فوز السعودي عبدالرحمن العسافي بالمركز الأول، بعد أن نجح في تحقيق أفضل زمن وهو 92.620 ثانية، وحل في المركز الثاني مرزوق المزروعي من الإمارات بزمن 94.540 ثانية، وحل في المركز الثالث حمد بن موسى البلوشي من الإمارات بزمن 119.300 ثانية، وجاء في المركز الرابع من السعودية عبدالمجيد النتيفي بزمن 126.250 ثانية، وخامساً محمد خلفان الشامسي بزمن 132.830 ثانية. وكانت منافسات «البيرن آوت» قد بدأت من السابعة مساء على حلبة مرعب وبمشاركة 25 سيارة، حيث أتيحت الفرصة لكل سيارة بمحاولة واحدة عبر المنافسة، وشهد التحدي مشاركة متسابقين من الإمارات، والسعودية، وقطر، وعمان، في لوحة تنافسية بين الأشقاء لحصد المراكز الأولى.

وتنطلق اليوم الفئات المتبقية من صعود التل وهي: الفئة المفتوحة، فئة 8 سلندر غاز، فئة الهايلوكس، حيث تمنح كل سيارة محاولتين من أجل الوصول للزمن القوي وكسر التوقيت على تل مرعب الأسطوري. وتعود بنا المنافسة على مرعب إلى البدايات القوية لمنافسات صعود تل مرعب في 2002، واستمرت بنجاح حتى يومنا هذا بإضافة العديد من الفعاليات الرياضية والأنشطة المختلفة ضمن أجندة المهرجان الأقوى من نوعه على مستوى المنطقة.

وتستكمل منافسات اليوم السباق القوي الذي بدأ أمس وانطلق مع أربع فئات ضمتها المنافسة على التل نفسه وبالمعايير ذاتها التي وضعت أمس، في تحدي صعود مرعب الذي لا شبيه لزاوية انحداره وارتفاعه على مستوى المنطقة.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسة اليوم في تمام السابعة مساء وتستمر حتى نهاية السباق وتتويج الفائزين والأبطال في الختام.