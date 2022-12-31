وكيل

تلقت إدارة أحد أندية دوري المحترفين عرضاً من وكيل لاعبين لعقد صفقة تبادلية مع فريق منافس بحصول النادي على لاعب أجنبي يرغب الفريق المنافس في الاستغناء عن خدماته مقابل انتقال لاعب شاب على سبيل الإعارة.

مقيم

رفض مدرب أحد أندية دوري المحترفين التعاقد مع لاعب مقيم في فترة الانتقالات الشتوية، مؤكداً أن الفريق لا يحتاج إلى صفقات جديدة على مستوى اللاعبين المقيمين.

حارس

يتساءل جمهور نادٍ حقق بداية جيدة مطلع الموسم الجاري بدوري أدنوك للمحترفين عن سبب عدم مشاركة حارس المرمى الذي أسهم بنجاح الفريق لسنوات عدة ويتمتع بخبرة المباريات الصعبة.

تبرير

برر مدرب لفريق في الدرجة الأولى تعرض فريقه لنتائج سلبية ليست في الحسبان إلى عدم امتلاكه الأدوات وأن إدارة النادي تعلم بذلك لكنها غير قادرة على تعزيز الصفوف لتجاوز أزمة النتائج.

جلسة

عقد مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين جلسة مع لاعب أجنبي بالفريق لمعرفة رأيه في إمكانية تجديد عقده لخلق حالة استقرار لدى اللاعب بعدما أمضى سنوات عدة مع الفريق.

عرض

قدم أحد أندية دوري المحترفين عرضاً مغرياً للحارس الصاعد في صفوف ناد منافس بهدف الانتقال إليه في الموسم الجديد بعدما ظهر بمستوى مميز مع فريقه في الفترة الماضية.

مبادرة

طرح مسؤول بارز بأحد أندية دوري المحترفين على رئيس شركة كرة القدم مبادرة لتكريم اللاعبين القدامى في النادي تقديراً وعرفاناً للدور الكبير الذي قاموا به، وقوبلت المبادرة بترحيب كبير لكنها تنتظر التنفيذ.

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