الطاير: عدم اختيار علي مبخوت في قائمة المنتخب قرار فني لأروابارينا

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات، حميد الطاير في تصريحات صحافية اليوم أن "عدم اختيار مهاجم نادي الجزيرة علي مبخوت في قائمة المنتخب قرار فني من قبل مدرب المنتخب أروابارينا"، مشيرا إلى أن "علي مبخوت هداف المنتخب والدوري، ولم يقصر، لكننا نحترم وجهة نظر المدرب وستكون هناك جلسة بين علي مبخوت والمدرب".

وشدد على أنهم واثقون من أن المنتخب ذاهب إلى العراق للمنافسة على البطولة الخليجية، وكذلك للتحضير لكأس آسيا، على الرغم من بعض الغيابات، وقال: "نثق في المدرب وفي اختياراته للاعبين".