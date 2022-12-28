الشميلي بطل سباق الهواة في بطولة السلم للدراجات الهوائية

أحرز درّاج فريق الشعفار جميرا سالم الشميلي، المركز الأول في سباق الهواة الإماراتيين الرجال، ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، الذي يُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمه مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، بجوائز مالية تصل إلى خمسة ملايين درهم، ويتضمن سبعة سباقات لمختلف الفئات تستهدف مشاركة أكثر من 1000 دراج من مختلف الفئات.

وجاءت منافسات سباق الهواة الإماراتيين الرجال، قوية وتنافسية على امتداد المسافة البالغة 147 كلم في منطقة سيح السلم في المرموم، بمشاركة 121 دراجاً، على المستويين الفردي والفرق والتي ضمت كلاً من: شرطة دبي، الوثبة 1 و2، الشعفار جميرا، ربدان 1 و2، تورك، ياسي 1 و2.

وحقق سالم الشميلي المركز الأول وجائزة البطل المالية التي تبلغ 200 ألف درهم، وجاء زميله في فريق الشعفار جميرا، راشد البلوشي، وصيفاً، وحصل على 150 ألف درهم، وجاء ثالثاً من شرطة دبي أحمد حسن، وكسب جائزة مالية تبلغ 100 ألف درهم، علماً أن مجموع جوائز هذا السباق قد بلغت مليون درهم.

ويُعد سالم الشميلي أحد أبرز الدراجين السابقين للمنتخب الوطني ويحمل في سجله العديد من التتويجات على غرار لقب البطولة العربية في 2004، وثلاثة ألقاب في بطولة مجلس التعاون الخليجي وتتويجات عدة في المسابقات المحلية، وهو بطل سباق دورة ند الشبا الرياضية في نسختها الأخيرة. ولعب الشميلي لخمسة أندية خلال مسيرته الرياضية التي انطلقت منذ أكثر من 20 عاماً بنادي رأس الخيمة ثم انتقل إلى شباب الأهلي والعربي والإمارات والنصر، بجانب خوضه تجربة احترافية مع فريق سكاي دايف واعتزل في 2015 قبل أن يعود لممارسة رياضة الدراجات الهوائية ضمن فريق الشعفار جميرا في الموسم الماضي.

وحضر منافسات المرحلة من سباق السلم، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عمير جمعة الفلاسي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا: رئيس اللجنة الإعلامية ماجد البستكي، ورئيس اللجنة المالية والتسويق رامي النابلسي، ورئيس اللجنة اللوجستية محمد عبدالله الموسى.

ورفع الفلاسي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على دعم سموه اللامحدود للحدث، وتوجيهاته باستمرارية وتطوير البطولة وشمول أكبر عدد من الفئات فيها، مما يمنح المشاركين أكبر تحفيز لتقديم الأداء التنافسي الذي يليق بهذه البطولة وبمتابعة سموه. وأعرب الفلاسي، عن سعادته بالتفاعل الذي وجده من المشاركين الهواة الإماراتيين، الذين حرصوا على التواجد مبكراً للتسجيل رغم هطول الأمطار الصباحية، مؤكداً رغبة الجميع في المشاركة في الحدث رغم حالة عدم استقرار الطقس، وهو الأمر الذي يؤكد مكانة هذه الرياضة في نفوس الشباب المواطنين، وحرصهم على تطوير مستوياتهم والتنافس من خلال الفرق الوطنية أو الأفراد.

وأشاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالمستوى الفني الذي قدمه المشاركون، وهو الأمر الذي يؤكد استعداد الفرق الجيد لهذه البطولة، والحرص على تقديم أفضل أداء فيها، مما منح الموسم السابع أفضل انطلاقة من حيث قوة التنافس والندية، كما ثمن جهود شركاء النجاح من الجهات الحكومية التي تحرص جميعاً على المساهمة في إنجاح الحدث الكبير وتحقيق أهدافه الرياضية والمجتمعية. وتتواصل فعاليات البطولة اليوم بإقامة سباق الإماراتيات، الذي سيمتد لمسافة 107 كيلومترات في منطقة سيح السلم في المرموم.

نتائج سباق الهواة الإماراتيين الرجال:

الأول: سالم الشميلي (200 ألف درهم).

الثاني: راشد البلوشي (150 ألف درهم).

الثالث: أحمد حسن (100 ألف درهم).

• سباق الإماراتيات ينطلق اليوم لمسافة 107 كيلومترات.