5 أحداث عالمية تتصدّر المشهد في دبي خلال يناير

اعتمد مجلس دبي الرياضي قائمة الفعاليات الرياضية لعام 2023، التي تزيد على 400 فعالية دولية ومحلية، تقام على مدار العام وفي مختلف مناطق «دانة الدنيا»، ويبرز شهر يناير في مقدمة أوقات السنة المقبلة، الذي سيشهد إقامة ما يزيد على 50 فعالية رياضية دولية ومحلية، تتنوّع ما بين أحداث في الأماكن المفتوحة وداخل الصالات المختلفة وفي الصحراء والبحر، «بما يعكس قيمة ومكانة دبي واجهة سياحية ورياضية عالمية».

ويشهد الشهر المقبل منافسات الكأس الفضية للبولو، الذي ينظمه نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة أقوى الفرق العالمية، وتستمر منافساته حتى الرابع من فبراير المقبل، كما ينظم اتحاد الشطرنج فعاليات مهرجان الإمارات الدولي الثامن للشطرنج «دبي 2023»، خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير في فندق «كراون بلازا»، كما يشهد يناير المقبل تنظيم العديد من الفعاليات المحلية، من أبرزها سباق السلم للدرّاجات الهوائية، والدورة الرياضية العُمالية الرابعة، وبطولة مدارس دبي لكرة القدم، وسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وترايثلون روي نصر التذكاري، وبطولة الإمارات الدولية للدرّاجات المائية، ونصف ماراثون خور دبي، والسباقات التجريبية استعداداً لسباق سبينس 92 للدرّاجات الهوائية، وترايثلون ديرة، وسباق وادي بيه للجري في حتا.

• 50 فاعلية دولية ومحلية في دبي يشهدها شهر يناير المقبل.

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