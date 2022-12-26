مدرب النصر: واثق بأن العام الجديد سيكون أفضل

أكد مدرب النصر، الكرواتي غوران توميتش، حزنه على ضياع الفوز على البطائح بالجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي، وخسارة نقاط على أرض النصر للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن خسر أمام دبا، ليفقد خمس نقاط في مباراتين، كان يمكن للفوز بهما أن يجعل وضع النصر أفضل في ترتيب الدوري. ووعد توميتش بالقيام بتغييرات عديدة لتصحيح الوضع وأن «العام الجديد سيكون أفضل».

وبعد التعادل مع البطائح، أكمل النصر أطول سلسلة من النتائج السلبية في تاريخه في الدوري، بعد أن أكمل 10 مباريات متتالية لم يعرف فيها طعم الفوز، وبالتحديد منذ أن حقق الفوز الوحيد له حتى الآن، وكان على عجمان في الجولة الثانية يوم 10 سبتمبر الماضي. ومع المدرب الجديد، حقق النصر التعادل في لقاء البطائح، والخسارة مرتين أمام شباب الأهلي ودبا في الدوري، بينما صعد إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ورفض توميتش تحميل الخسارة للاعبين، مؤكداً أنهم قدموا كل ما لديهم، ولكن الكرة رفضت الدخول إلى المرمى، وقال خلال المؤتمر الصحافي، رداً على سؤال «الإمارات اليوم»: «خسارة نقاط جديدة غير مستحقة، كنا الأفضل ونستحق نقاط المباراة، واللاعبون قدموا كل ما لديهم، واثق بأن العام الجديد سيكون أفضل للنصر عقب نهاية فترة التوقف». وأضاف: «عانينا الفترة الماضية من الإصابات والغيابات، ولكن خلال التوقف ستكون هناك تغييرات كثيرة».

في جانب آخر، أكد رئيس اللجنة المؤقتة بنادي النصر، عبدالله بن طوق، أن النتائج السلبية زادت الضغوط على اللاعبين، وأشار في تصريحات صحافية إلى أن النصر سيقوم بالتعاقد مع عدد من اللاعبين في الانتقالات الشتوية المقبلة على مستوى الأجانب والمواطنين في خط الدفاع والهجوم، موضحاً أن هذا هو واجب مجلس الإدارة، حتى يعود الفريق إلى الطريق الصحيح.

• 3 مباريات في الدوري لمدرب النصر الجديد توميتش، حقق فيها التعادل، والخسارة في مباراتين، بينما صعد إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.