تعادلان بطعم الخسارة لـ «الصقور» وحتا في دوري الأولى

فرط فريق الإمارات في نقطتين ثمينتين بعد تعادله مع ضيفه الذيد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الأسبوع 14 لدوري الدرجة الأولى في استاد الإمارات برأس الخيمة. سجل هدف «الصقور» البرازيلي دياجو فارياس في الدقيقة 69، وسجل هدف الذيد الكاميروني أرنست «61»، ليصبح رصيد الإمارات 23 نقطة مقابل 19 للذيد.

وفي مباراة ثانية فاز مصفوت على مضيفه «جلف إف سي» 2-2، ليصبح رصيد مصفوت 21 و«جلف إف سي» 17 نقطة، سجل لمصفوت إبراهيم خميس 34، والكاميروني داميلاري 90، وسجل لـ«جلف إف سي» البرازيلي لوكاس 32.

وفي مباراة أخرى تعادل حتا مع العربي بهدف لمثله في استاد حمدان بن راشد، سجل لحتا البرازيلي كوتينهو 25 وللعربي العماني فارس الجابري 89، وأصبح رصيد حتا 27 نقطة بينما رصيد العربي 21 نقطة.

وفي مباراة رابعة تعادل الفجيرة على ملعبه مع مسافي 2-2، وسجل هدفي الفجيرة الجزائري عكاشة حمزاوي (35 و76) بينما سجل هدفي مسافي كل من بدر بلال 74 وحمد حسن (90+7)، ليصبح رصيد الفجيرة 13 نقطة ومسافي نقطتان.